В МВД подведены итоги оперативно-служебной деятельности за двенадцать месяцев 2016 года

4 февраля 2017, 19:35 Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. 3 февраля 2017 года состоялось коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Кыргызской республики за двенадцать месяцев 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На коллегии принимали участие Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Исраилов, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР Дамир Сагынбаев, заместители министра, начальники главных управлений, управлений Центрального аппарата, руководители органов внутренних дел УВД областей, г.Бишкек и г.Ош. и районных и городских подразделений ОВД КР. Основной темой совещания стало подведение итогов оперативно-служебной органов внутренних дел Кыргызской республики за двенадцать месяцев 2016 года.

На коллегии МВД первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков указал на имеющиеся недостатки в работе. Анализируя работу органов внутренних дел, первый заместитель министра генерал-майор милиции Суйун Омурзаков отметил, что в минувшем году милиция выполняла возложенные на нее государством и народом обязанности по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью.

Приоритетное значение придавалось обеспечению общественной безопасности и правопорядка, совершенствованию работы по пресечению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и правонарушений, проведению оперативно-профилактических работ, противодействующих экстремизму.

Он отметил, что на этой коллегии необходимо открыто обсудить все вопросы и имеющиеся проблемы, это позволит найти по ним нужное справедливое решение, и тогда можно будет утверждать, что поставленные цели достигнуты. Потому, что Коллегия является совещательным органом, рассматривающим все актуальные вопросы деятельности органов внутренних дел республики, требующие коллегиального обсуждения.

Основные усилия подразделений и территориальных органов министерства в прошедшем году были направлены на укрепление общественного порядка, защиту граждан от преступных посягательств, выявление и раскрытие преступлений, решение задач по противодействию экстремизму, наркопреступлениям. В приоритетном порядке решались задачи по исполнению Законов, Указов Президента, Постановлений Правительства, приказов, распоряжений и иных нормативных правовых актов МВД, сказал он.

Первый заместитель министра внутренних дел Сүйүн Омурзаков, отмечая основные проблемные вопросы деятельности милиции, остановился на недостаточной работе некоторых руководителей подразделений, упущениях в организации работы с личным составом, в которых нет эффективной работы по обеспечению безопасности граждан и борьбе с преступностью.

Другими словами, по сравнению с 2015 годом число зарегистрированных преступлений меньше, однако, следует отметить низкую раскрываемость преступлений по сравнению с показателями позапрошлого года.

На местах некоторые руководители отделов не приложили должных усилий по раскрытию зарегистрированных в прошлом году преступлений. Подобные факты являются прямым доказательством некомпетентности, недальновидности, показателем низкого уровня профессионализма руководителя того подразделения, это подчеркивает его несерьезное отношение к работе и своим обязанностям, и к таким руководителям не будет доверия. Имеются также факты недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям некоторых руководителей на местах. Жалобы доходят до министерства. Это говорит о том, что на местах руководители территориальных органов не могут решить волнующие проблемы граждан. У нас бюрократия набирает обороты. Иногда, пока руководство МВД не возьмет на контроль, работа будет стоять на месте.

Во второй части выступления Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков отметил деятельность и организацию работы подразделения, занимающегося обеспечением общественного порядка, обеспечением безопасности дорожного движения. Данная служба - Патрульная милиция была образована с целью создания нового образа сотрудника милиции. В регионах заявляют о грубом и нетактичном обращении с гражданами сотрудников патрульной милиции. И такие факты действительно имеются. В регионах, а точнее в Бишкеке, в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областях и в г.Ош возросло количество некоторых видов преступлений, совершаемых в общественных местах: хулиганство, умышленное нанесение телесных повреждений, убийство, грабежи.

В настоящее время продолжается работа, направленная на очищение органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет в глазах общества,- сказал Суйун Омурзаков.

Далее, заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев на подведении итогов работы оранов внутренних дел за прошлый 2016 год, подробно остановился на ключевых вопросах обеспечения общественной безопасности, и в деле обеспечения безопасности дорожного движения. Выступая с отчётным докладом на коллегии МВД, Алмаз Орозалиев отметил, что основными направлениями деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности и охраны правопорядка являются: защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение правопорядка на улицах, незамедлительное реагирование на правонарушения.

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками патрульной милиции по вызовам службы "102" осуществлено 38 905 выездов на места происшествий, из них подтвердились 30978 вызовов о зафиксированных случаях правонарушений, не подтвердились – 7927. В 2016 году сотрудниками Патрульной милиции раскрыто 3369 преступлений. За нарушение правопорядка в общественных местах в отношении нарушителей составлено 88 тысяч 491 административных протоколов. За указанный период 2016 года по республике зарегистрировано 5868 (на 16,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Количество погибших в ДТП снизилось на 11% (с 1060 до 938), количество пострадавших на 14,5% (с 1042 до 8892).

Однако в 2016 году на 10% возросло количество ДТП с участием детей (с 1426 до 1575), в которых 1754 получили различные травмы. Количество детей, погибших в ДТП увеличилось на 33% (с 96 до 128 ), при этом 58% связано с наездами на пешеходов, 37 % были в качестве пассажиров, 5% детей, попавших в ДТП, были велосипедистами.

Растущие факты смертности детей на дорогах вызывают серьезную обеспокоенность, хотя решением этой проблемы заняты все, кто ответственный за воспитание культуры поведения на дорогах, включая Министерство образования, общественные организации, нужно усиливать работу в этом направлении. В настоящее время в целях обеспечения дорожной безопасности проводятся все необходимые меры. Заместитель министра привел также данные об административных правонарушениях на дорогах: всего за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 668 тысяч 139 нарушений правил дорожного движения.

На итоговом заседании затрагивалась тема обеспечения реализации государственных программ и стратегических документов, принимаемые меры по совершенствованию организационных структур, работы оперативно-розыскных, следственных и других подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих общественную безопасность и борьбу с преступностью.

На коллегии также состоялось обсуждение вопросов по совершенствованию стратегии противодействия и борьбы с разными видами преступлений. Обсуждены актуальные проблемы, связанные с совершенствованием организации и деятельности органов внутренних дел, и пути их решения, в числе активных процессов в деле реформирования системы правоохранительных органов - комплексная программа действий противодействия преступности. В процессе проведения коллегии были намечены мероприятия, направленные на повышение результативности оперативно-служебной деятельности.

Глава ведомства Улан Исраилов отметил недостатки в деятельности отдельных подразделений ОВД республики и их руководителей, в том числе следственных подразделений, уголовного розыска, управлений по борьбе с оргпреступностью и по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Кыргызской Республики.

На коллегии отмечено, что необходимо усилить оперативно-следственных мероприятия, направленные на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, организовать соответствующие мероприятия по розыску и задержанию преступников, качественное и обьективное расследование уголовных дел, усилить работу по борьбе с организованной преступностью, установлению и пресечению источников финансирования ОПГ, по установлению граждан, участвующих в экстремистских и террористических организациях и провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Отмечена необходимость повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах, а также усилить работу инспекции по делам несовершеннолетних, активизировать работу патрульной милиции и принять весь комплекс неотложных мер, направленных на сокращение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма.

Решение сегодняшней коллегии руководителями самостоятельных служб и подразделений должно быть взято на контроль и исполняться на должном уровне, должна проводиться работа по устранению недостатков. На следующей коллегии по итогам первого квартала будут требоваться отчеты по исполнению поставленных задач и приниматься соответствующие решения. Вашей работе будет дана объективная оценка"- сказал Улан Исраилов.

"Основными задачами органов внутренних дел являются обеспечение общественного порядка и общественной безопасности граждан. Сотрудники милиции обязаны быть внимательными, тактичными и вежливыми с гражданами, строгое соблюдение правил этикета — это важное условие высокой культуры поведения",- подчеркнул Улан Исраилов.

В целом коллегия прошла в жестком ключе, сделаны организационные выводы в отношении отдельных руководителей подразделений.

По решению коллегии МВД за неудовлетворительной работу около тридцати руководителей центрального аппарата МВД, областных и городских управлений и районных отделов наказаны дисциплинарном порядке: от строгого выговора до неполного служебного соответствия. Вместе с тем, за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, решением коллегии МВД освобождены от занимаемой должности ряд начальников главных управлений и управлений МВД Кыргызской Республики.

В заключение заседания коллегии обозначены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел. Это обеспечение безопасности граждан и общества, наступательная борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности, усиление работы инспекции по делам несовершеннолетних ОВД, укрепление служебной дисциплины в подразделениях органов внутренних дел, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, оздоровление криминальной ситуации на улицах и в общественных местах, повышение профессионального уровня личного состава.