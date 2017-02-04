Турецкая полиция открыла огонь по подозрительному фургону около аэропорта Стамбула

4 февраля 2017, 20:06 Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Турецкие полицейские открыли огонь по подозрительному фургону рядом с международным аэропортом имени Ататюрка в Стамбуле, автомобилю удалось скрыться, сообщает CNN turk.

Ицидент произошел утром в субботу, 4 февраля, и вызвал панику в аэропорту.

Фургон белого цвета, в котором находились водитель и два пассажира, не остановился у КПП согласно отданному приказу. После чего полицейские обстреляли колеса автомобиля и начали преследование, отмечается в сообщении. Однако фургону удалось скрыться от погони.

Источник Интерфакс