Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −11°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Регистрация паломников на хадж в Мекку начнется 6 февраляРегистрация паломников на хадж в Мекку начнется 6 февраляПятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в БаткенеПятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в Баткене

Турецкая полиция открыла огонь по подозрительному фургону около аэропорта Стамбула

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/turetckai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408243-ru.html

Похожие новости

Наиль Насритдинов: Рак – это встряска, которая открыла много нового в моей жизни 

Полиция задержала 17-летнего колумбийца за три десятка убийств

В Боливии открылся музей в честь Эво Моралеса

На открытие ветлаборатории в Кыргызстане выделят 170 млн сомов

В Кыргызстане не будут запрещать обмениваться открытками в День святого Валентина

4 февраля 2017, 20:06       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Турецкие полицейские открыли огонь по подозрительному фургону рядом с международным аэропортом имени Ататюрка в Стамбуле, автомобилю удалось скрыться, сообщает CNN turk.
Ицидент произошел утром в субботу, 4 февраля, и вызвал панику в аэропорту.
Фургон белого цвета, в котором находились водитель и два пассажира, не остановился у КПП согласно отданному приказу. После чего полицейские обстреляли колеса автомобиля и начали преследование, отмечается в сообщении. Однако фургону удалось скрыться от погони.
Источник Интерфакс

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум