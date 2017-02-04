Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

4 февраля 2017, 19:31 Комментарии

За счет преференций от ВСП+ отечественные производители за 11 месяцев 2016 года в страны ЕС экспортировали товары на сумму $68 млн.

Фасоль составил 30%, этническая одежда, мумие, мед, орехи и сухофрукты – 23% и грибы – 9%. В целом, 50 компаний участвовали в этой экспортной деятельности.

Такие данные представили в правительстве в связи с вопросами в Жогорку Кенеше об эффективности использования предоставленного Европейским союзом статуса ВСП+.

Правительство Кыргызстана совместно с представительством Евросоюза разрабатывает дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок Европейского союза.

Статус ВСП+ Кыргызстан получил 27 января 2016 года. Статус позволяет осуществлять беспошлинный ввоз на более чем 6 тыс. наименований товаров в страны ЕС.