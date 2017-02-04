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Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408242-ru.html

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4 февраля 2017, 19:31       Комментарии

За счет преференций от ВСП+ отечественные производители за 11 месяцев 2016 года в страны ЕС экспортировали товары на сумму $68 млн.
Фасоль составил 30%, этническая одежда, мумие, мед, орехи и сухофрукты – 23% и грибы – 9%. В целом, 50 компаний участвовали в этой экспортной деятельности.
Такие данные представили в правительстве в связи с вопросами в Жогорку Кенеше об эффективности использования предоставленного Европейским союзом статуса ВСП+.
Правительство Кыргызстана совместно с представительством Евросоюза разрабатывает дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок Европейского союза.
Статус ВСП+ Кыргызстан получил 27 января 2016 года. Статус позволяет осуществлять беспошлинный ввоз на более чем 6 тыс. наименований товаров в страны ЕС.

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