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Турецкая полиция открыла огонь по подозрительному фургону около аэропорта СтамбулаТурецкая полиция открыла огонь по подозрительному фургону около аэропорта СтамбулаСооронбай Жээнбеков встретился с волонтерами, которые оказывали помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы "Боинг-747"Сооронбай Жээнбеков встретился с волонтерами, которые оказывали помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы "Боинг-747"

Пятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в Баткене

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pyatib...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408241-ru.html

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В Баткене произошло землетрясение силой 5 баллов

4 февраля 2017, 19:49       Комментарии

Пятибальное землетрясение повредило здания детского сада и погранпостов "Чарбак" и "Таян" в Баткенском районе, и двух средних школ в городе Баткен.
По данным МЧС, в помещениях появились трещины.
Очаг землетрясения предварительно располагается в селах Бужум и Кызыл-Кол Баткенского района и в городе Баткен. Оно произошло в 10:36 утра 3 февраля 2017 года.
Комиссия гражданской защиты города Баткен исследовала и выявила, что дальнейшее использование помещений возможно и безопасно.

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