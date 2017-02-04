Пятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в Баткене

4 февраля 2017, 19:49 Комментарии

Пятибальное землетрясение повредило здания детского сада и погранпостов "Чарбак" и "Таян" в Баткенском районе, и двух средних школ в городе Баткен.

По данным МЧС, в помещениях появились трещины.

Очаг землетрясения предварительно располагается в селах Бужум и Кызыл-Кол Баткенского района и в городе Баткен. Оно произошло в 10:36 утра 3 февраля 2017 года.

Комиссия гражданской защиты города Баткен исследовала и выявила, что дальнейшее использование помещений возможно и безопасно.