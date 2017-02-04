Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+МВД раскрыло подробности смерти выпрыгнувшей с 8 этажа школьницыМВД раскрыло подробности смерти выпрыгнувшей с 8 этажа школьницы

Погода в Кыргызстане на 5 февраля: в отдельных районах снег

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44431_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408240-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 5 февраля

Темир Сариев решил стать президентом Кыргызстана

В Кыргызстане преступлений в общественных местах стало больше

В этом году 20 тыс домов подключат к газу в Кыргызстане — кабмин

4 февраля 2017, 19:30       Комментарии

В Кыргызстане в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке снега не ожидается, температура воздуха ночью до -14 градусов, днем до -8. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
День увеличится до 10 часов 6 минут.
В южных областях 5 февраля ночью местами снег, днем в отдельных районах Ошской, Баткенской областей снег, в Джалал-Абадской - без осадков. Температура воздуха ночью -8, днем до -6 градусов.
В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -18 ночью и до -15 градусов днем.
В Иссык-Кульской области в отдельных районах снег, температура воздуха ночью опустится до -10, днем до -7 градусов.
В Таласской области ночью до -13, днем до -8 градусов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум