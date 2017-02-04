МВД раскрыло подробности смерти выпрыгнувшей с 8 этажа школьницы

4 февраля 2017, 19:16 Комментарии

МВД не нашло подтверждения, что совершившая сегодня суицид бишкекская школьница играла в виртуальную игру в соцсетях. Нашумевшая игра "Синий кит" возможно не имеет никакого отношения к ее смерти.

Как сообщал K-News, школьница сегодня выпрыгнула с восьмого этажа в шестом микрорайоне Бишкека. Она училась в 11 классе в столичной школе №56.

Директор бишкекской школы рассказал, что девочка три дня не приходила в школу.

Родственница несовершеннолетней сообщила, что она три дня жаловалась на сильные головные боли и пила лекарство, которое прописали врачи в России.

"[Она] обращалась к психиатру в Российской Федерации – страдала эпилепсией", – отметили в МВД.

По данным МВД, она родилась в 1999 году. Сообщение об обнаружении тела девушки милиция получила сегодня в 6:55 утра.

Погибшая проживала с сорокапятилетней родственницей, в то время как ее мать жила в России. Ее родители в разводе были уже давно.

Ранее она проживала с матерью и училась Москве, однако весной прошлого года ее оставили в Бишкеке для смены климата по состоянию здоровья.

МВД устанавливает и проверяет обстоятельства произошедшего. Выясняются все связи школьницы, ее близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями и родственниками.

Напомним, это второй случай за последнюю неделю. 1 февраля в Бишкеке восьмиклассник, выпрыгнув из окна 4-этажного дома, разбился насмерть.