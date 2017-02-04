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МВД раскрыло подробности смерти выпрыгнувшей с 8 этажа школьницы

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mvd-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408239-ru.html

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Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей

4 февраля 2017, 19:16       Комментарии

МВД не нашло подтверждения, что совершившая сегодня суицид бишкекская школьница играла в виртуальную игру в соцсетях. Нашумевшая игра "Синий кит" возможно не имеет никакого отношения к ее смерти.
Как сообщал K-News, школьница сегодня выпрыгнула с восьмого этажа в шестом микрорайоне Бишкека. Она училась в 11 классе в столичной школе №56.
Директор бишкекской школы рассказал, что девочка три дня не приходила в школу.
Родственница несовершеннолетней сообщила, что она три дня жаловалась на сильные головные боли и пила лекарство, которое прописали врачи в России.
"[Она] обращалась к психиатру в Российской Федерации – страдала эпилепсией", – отметили в МВД.
По данным МВД, она родилась в 1999 году. Сообщение об обнаружении тела девушки милиция получила сегодня в 6:55 утра.
Погибшая проживала с сорокапятилетней родственницей, в то время как ее мать жила в России. Ее родители в разводе были уже давно.
Ранее она проживала с матерью и училась Москве, однако весной прошлого года ее оставили в Бишкеке для смены климата по состоянию здоровья.
МВД устанавливает и проверяет обстоятельства произошедшего. Выясняются все связи школьницы, ее близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями и родственниками.
Напомним, это второй случай за последнюю неделю. 1 февраля в Бишкеке восьмиклассник, выпрыгнув из окна 4-этажного дома, разбился насмерть.

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