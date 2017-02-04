Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 5 февраля

4 февраля 2017, 19:12 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на воскресенье, 5 февраля.

По сообщению Кыргызгидромета, завтра осадки на территории республики выпадут только в отдельных районах.

В Чуйской области ночью температура понизится до минус 16 градусов, днем ожидается до 9 со знаком "минус". Местами снег.

В Таласской области ночью до -17, днем прогнозируется до 9 градусов мороза. В отдельных районах осадки.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью до минус 10, днем до минус 7 градусов, ночью местами снег.

В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до отметки 12 градусов мороза, днем ожидается до минус 7. Снега можно ждать ночью и днем, но не по всей территории.

В Нарынской области ночью до минус 18, а в дневное время от 9 до 14 мороза. Осадки ночью и днем.

В Бишкеке в воскресенье без осадков, на дорогах гололедица. Ночью температура упадет до минус 14, днем ожидается 8 градусов мороза. Снега в столице не будет, сообщают синоптики.