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Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 5 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408237-ru.html

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4 февраля 2017, 19:12       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на воскресенье, 5 февраля.
По сообщению Кыргызгидромета, завтра осадки на территории республики выпадут только в отдельных районах.
В Чуйской области ночью температура понизится до минус 16 градусов, днем ожидается до 9 со знаком "минус". Местами снег.
В Таласской области ночью до -17, днем прогнозируется до 9 градусов мороза. В отдельных районах осадки.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью до минус 10, днем до минус 7 градусов, ночью местами снег.
В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до отметки 12 градусов мороза, днем ожидается до минус 7. Снега можно ждать ночью и днем, но не по всей территории.
В Нарынской области ночью до минус 18, а в дневное время от 9 до 14 мороза. Осадки ночью и днем.
В Бишкеке в воскресенье без осадков, на дорогах гололедица. Ночью температура упадет до минус 14, днем ожидается 8 градусов мороза. Снега в столице не будет, сообщают синоптики.

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