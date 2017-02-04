Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кабмин одобрил План по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджетКабмин одобрил План по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджетВ Кыргызстане преступлений в общественных местах стало большеВ Кыргызстане преступлений в общественных местах стало больше

Темир Сариев решил стать президентом Кыргызстана

Источник:
http://knews.kg/2017/02/temir-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408236-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

Погода в Кыргызстане на 5 февраля: в отдельных районах снег

Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 5 февраля

В Кыргызстане преступлений в общественных местах стало больше

В этом году 20 тыс домов подключат к газу в Кыргызстане — кабмин

4 февраля 2017, 18:43       Комментарии

Экс-премьер-министр Темир Сараев объявил о своих планах баллотироваться в президенты Кыргызстана на конференции партии "Ак Шумкар" в Бишкеке.
Сараев составил собственную программу развития страны, которая сфокусирована на верховенстве закона и экономическом развитии. По его словам, необходимо усилить контроль за выборами, чтобы они прошли честно и прозрачно.
Делегаты партийной конференции приняли резолюцию о выдвижении Тембра Сараева кандидатом на президентских выборах, которые состоятся осенью этого года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум