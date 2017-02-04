Темир Сариев решил стать президентом Кыргызстана

4 февраля 2017, 18:43 Комментарии

Экс-премьер-министр Темир Сараев объявил о своих планах баллотироваться в президенты Кыргызстана на конференции партии "Ак Шумкар" в Бишкеке.

Сараев составил собственную программу развития страны, которая сфокусирована на верховенстве закона и экономическом развитии. По его словам, необходимо усилить контроль за выборами, чтобы они прошли честно и прозрачно.

Делегаты партийной конференции приняли резолюцию о выдвижении Тембра Сараева кандидатом на президентских выборах, которые состоятся осенью этого года.