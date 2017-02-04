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В Кыргызстане преступлений в общественных местах стало больше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408234-ru.html

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4 февраля 2017, 18:08       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. В Кыргызстане стали чаще убивать и грабить в общественных местах, заявил первый замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков на заседании коллегии МВД.
Как сообщает пресс-служба ведомства, членам коллегии Омурзаков сообщил, что в регионах граждане стали все чаще жаловаться на работу сотрудников Управления патрульной милиции (УПМ), хотя она создавалась для формирования нового образа сотрудника милиции.
"В регионах заявляют о грубом и нетактичном обращении с гражданами сотрудников патрульной милиции. И такие факты действительно имеются. Возросло количество преступлений, совершаемых в общественных местах: хулиганство, умышленное нанесение телесных повреждений, убийства, грабежи", - рассказал замминистра.
Он отметил, что такая тенденция наблюдается в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областях, а также в Оше и Бишкеке.
Замминистра добавил, что в настоящее время органы внутренних дел очищают от "всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества".

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