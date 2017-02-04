Трамп пересорил 40% американских семей

4 февраля 2017, 17:19 Комментарии

В ходе избирательной кампании в США и после победы на выборах Дональда Трампа перессорились с друзьями и родными порядка 40% американцев, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Расмуссена.

При этом до дня голосования об ухудшении отношений говорили только 26%, таким образом, неожиданный исход выборов заметно увеличил уровень конфликтов.

Половина опрошенных утверждают, что после восьмилетнего правления Барака Обамы страна стала еще более разобщена, а 77% признали, что теперь американцы менее терпимы друг к другу и политическим взглядам своих оппонентов.

Возросшим уровень политической толерантности в США назвали 11% респондентов, в то же время именно эти люди жаловались на испорченные отношения с родными и близкими. Вероятно, речь идет о сторонниках Хиллари Клинтон, а под политической толерантностью они подразумевали защиту прав меньшинств, что называла целью предыдущая администрация.

Опрос проводился с 31 декабря по 1 февраля, в нем приняли участие тысяча человек.

Ранее опрос компании Public Policy Polling показал, что за импичмент Трампа через пару недель после его инаугурации выступают 40% американцев, против - 48%, а 52% предпочли бы видеть в роли президента Барака Обаму. Отметим, что в истории США только два президента находились под угрозой импичмента - это Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах. Но ни в одном из этих случаях их противникам не удалось сместить главу государства.

С момента вступления в должность в отношении Трампа были поданы 52судебных иска, большинство дел связано с его указом против мигрантов.