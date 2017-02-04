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За счет преференций от ВСП+ в страны ЕС экспортировано товаров на $68 млн

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354854_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408231-ru.html

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4 февраля 2017, 17:01       Комментарии

По итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП +, 50 отечественных предприятий экспортировали товаров в страны Европейского союза на сумму 68 млн долларов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По данным Министерства экономики, от общего числа товаров 30% составляет фасоль, 23% - этноодежда, мумие, мед, орехи, сухофрукты, 9% - грибы.
В настоящее время правительство совместно с представительством Европейского союза в КР разрабатывает дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок ЕС.
Для справки: Статус ВПС+ Кыргызская Республика получила 27 января 2016 года, что позволяет осуществлять беспошлинный ввоз на более чем шесть тысяч наименований товаров в страны ЕС.
Отметим, на прошедшем заседании Жогорку Кенеша ряд депутатов выступили с критикой об эффективности использования предоставленного Европейским союзом Кыргызстана статуса ВСП+.

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