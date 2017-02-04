За счет преференций от ВСП+ в страны ЕС экспортировано товаров на $68 млн

4 февраля 2017, 17:01 Комментарии

По итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП +, 50 отечественных предприятий экспортировали товаров в страны Европейского союза на сумму 68 млн долларов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По данным Министерства экономики, от общего числа товаров 30% составляет фасоль, 23% - этноодежда, мумие, мед, орехи, сухофрукты, 9% - грибы.

В настоящее время правительство совместно с представительством Европейского союза в КР разрабатывает дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок ЕС.

Для справки: Статус ВПС+ Кыргызская Республика получила 27 января 2016 года, что позволяет осуществлять беспошлинный ввоз на более чем шесть тысяч наименований товаров в страны ЕС.

Отметим, на прошедшем заседании Жогорку Кенеша ряд депутатов выступили с критикой об эффективности использования предоставленного Европейским союзом Кыргызстана статуса ВСП+.