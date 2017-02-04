В этом году 20 тыс домов подключат к газу в Кыргызстане — кабмин

4 февраля 2017, 16:55 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. В Кыргызстане 20 тысяч домовладений в этом году подключат к системе газоснабжения, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее депутат парламента Зиядин Жамалдинов заявил, что ОсОО "Газпром Кыргызстан" не выполняет взятые на себя обязательства. Правительство же сообщает, что компания полностью выполняет их и информирует о планах газификации в Кыргызстане.

С октября 2014 года поставки газа в республику российской стороной осуществлялись по цене 165 долларов за 1000 кубических метров, сообщили в правительстве. С апреля 2016-го он поставляется по 150 долларов за 1000 кубических метров.

До прихода ОАО "Газпром" на отечественный рынок для ОАО "Электрические станции" тариф на газ составлял 280 долларов за 1000 кубических метров. После прихода российской компании для ЭС установили льготный тариф 220 долларов за 100 кубических метров, отметили в кабмине.

В 2016 году было газифицировано всего 10 жилых массивов Бишкека и населенных пунктов Чуйской области (Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан), или 2 100 домовладений.

На 2017-й запланирована газификация семи жилых массивов Бишкека (Колмо, Кок-Жар, Кара-Жыгач, Ала-Тоо, Арча-Бешик, Ак-Орго, Ак-Ордо) и пяти населенных пунктов Чуйской области (города Кант, Токмок, Кара-Балта, села Ленинское и Сокулук). Планируется охватить более 20 тысяч домовладений.

Строительство газопровода север - юг находится на стадии согласования маршрута. Кроме этого, в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной поставки газа в Кыргызстан в необходимом объеме ведется реконструкция магистрального газопровода Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы, добавили в правительстве.

В апреле 2014 года был подписан договор купли-продажи 100 процентов акций кыргызского национального газового оператора ОАО "Кыргызгаз" российским "Газпромом" за символическую цену - 1 доллар. Согласно документу, все долги "Кыргызгаза", а также активы, в том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива и т.д., переданы ОАО "Газпром". "Газпром Кыргызстан" погасил все задолженности "Кыргызгаза" и взял на себя обязательство инвестировать в газовую отрасль страны.