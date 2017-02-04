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Начальник УВД Джалал-Абадской области освобожден от должности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408229-ru.html

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4 февраля 2017, 17:04       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Освобожден от занимаемой должности начальник УВД Джалал-Абадской области Жениш Жоробеков, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в МВД.
Причины увольнения пока неизвестны, но источники отметили, что на коллегии министерства были указаны недостатки в работе ряда УВД в регионах.
Ранее пресс-служба министерства сообщила, что по итогам прошлого года состоялось заседание коллегии. Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков, отмечая основные проблемы в деятельности милиции, остановился на недостаточной работе некоторых руководителей подразделений, упущениях в организации работы с личным составом - нет эффективности в обеспечении безопасности граждан и борьбе с преступностью.
По его словам, по сравнению с 2015 годом число зарегистрированных преступлений меньше, однако следует отметить их низкую раскрываемость по сравнению с позапрошлым годом.
"На местах некоторые руководители отделов не приложили должных усилий к раскрытию зарегистрированных в прошлом году преступлений. Подобные факты являются прямым доказательством некомпетентности, недальновидности, показателем низкого уровня профессионализма руководителя того подразделения, подчеркивает несерьезное отношение к работе и обязанностям. Таким руководителям не будет доверия", - отметил Омурзаков.
Имеются также факты недобросовестного отношения к служебным обязанностям некоторых руководителей на местах. Жалобы доходят до министерства, сказал Омурзаков.
Решением коллегии МВД за неудовлетворительную работу около тридцати руководителей центрального аппарата министерства, областных и городских управлений и районных отделов наказаны в дисциплинарном порядке - от строгого выговора до неполного служебного соответствия.
За серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений решением коллегии освобождены от занимаемых должностей начальники главных управлений и управлений министерства.

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