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Глава МВД за служебное несоответствие отстранил от должности глав ГУБОП и ГУУР

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408227-ru.html

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Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов

4 февраля 2017, 16:11       Комментарии

Глава Министерства внутренних дел за служебное несоответствие отстранил от должности главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), а также главу Главного управления уголовного розыска (ГУУР). Об этом 4 февраля сообщили АКИpress источники в правоохранительных органах.
Согласно официальному сайту МВД, главой ГУБОП является Каниметов Мирлан Дотанович, а главой ГУУР - Ботобаев Адильбек Айдарбекович.
Ранее пресс-служба МВД сообщала, что по итогам коллегии МВД, прошедшей в Бишкеке 3 февраля по итогам оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2016 года, "за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, решением коллегии МВД освобождены от занимаемой должности ряд начальников главных управлений и управлений МВД Кыргызской Республики".

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