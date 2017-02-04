Глава МВД за служебное несоответствие отстранил от должности глав ГУБОП и ГУУР

4 февраля 2017, 16:11 Комментарии

Глава Министерства внутренних дел за служебное несоответствие отстранил от должности главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), а также главу Главного управления уголовного розыска (ГУУР). Об этом 4 февраля сообщили АКИpress источники в правоохранительных органах.

Согласно официальному сайту МВД, главой ГУБОП является Каниметов Мирлан Дотанович, а главой ГУУР - Ботобаев Адильбек Айдарбекович.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что по итогам коллегии МВД, прошедшей в Бишкеке 3 февраля по итогам оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2016 года, "за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, решением коллегии МВД освобождены от занимаемой должности ряд начальников главных управлений и управлений МВД Кыргызской Республики".