Продал машину, купил товар в Лондоне — история успеха бизнесмена в КР

4 февраля 2017, 16:03 Комментарии

Медеру Болотбекову 30 лет. Он получил высшее образование по специальности "кризис-менеджер". Но знания, которые помогли ему построить бизнес, - заслуга самообразования и волонтерской работы. Как и все молодые ребята, только что покинувшие студенческую скамью, он успел поработать в сфере торговли, сотрудничал с корейской строительной компанией. В 2010 году ее владельцы испугались революции и уехали из Кыргызстана.

Так он остался без работы и денег, но рискнул и решил построить бизнес с нуля. И первое, что сделал, - отправился в поездку по самым развитым странам. О том, как риск привел кыргызстанца к успеху, узнала корреспондент Sputnik Кыргызстан Михайлова Екатерина.

- Почему вы решили открыть свое дело именно в строительной отрасли?

- Я не анализировал рынок, не пытался выявить самую перспективную отрасль в Кыргызстане, не писал модные, но совершенно бесполезные бизнес-планы. Меня просто вдохновляет архитектура, особенно экстерьерные здания.

Я путешествовал по развитым странам и решил, что лучшее из того, что видел в архитектуре и методах ведения бизнеса, нужно реализовать в Бишкеке. Так на пути к желаемому, заменить пенопластовые бишкекские фасады на что-то более качественное и изящное, я начал с малого - с продажи строительных материалов премиум-класса.

- У вас совсем не было накоплений. Как удалось запустить бизнес?

- Да, у меня не было денег, но была машина. Я ее продал, а на вырученные деньги отправился в Корею и Лондон. Там нашел будущих бизнес-партнеров и заключил с ними договоры о поставке строительных материалов прямо с завода.

Так как у меня не было средств на первый закуп, лондонская компания предоставила мне кредитную линию - они мне дали товар, а я пообещал им через 3 месяца все оплатить. Прежде специальная комиссия проверила, не числюсь ли я в должниках у государства, - запросила справки из Налоговой службы и Соцфонда.

Согласовав все вопросы с поставщиками, я вернулся в Кыргызстан. Мне нужно было снять офис и помещение для склада, поэтому пришлось занять денег у друзей и знакомых. Все процессы отладились через год.

- Можете ли вы, исходя из своего опыта, сказать, чего стоит ждать предпринимателю, который решил наладить поставку каких-либо товаров из-за рубежа?

- Первое и самое главное - множество проверок и собеседований, на которых чаще всего спрашивают о способностях компании и об ожидаемом объеме поставок. Чем меньше вы хотите поставлять, тем меньше вероятность, что с вами захотят работать.

А еще, если ваша компания открылась "вчера", то "сегодня" можете забыть о сотрудничестве с крупными международными компаниями. Для этого нужен как минимум 5-7-летний опыт работы на рынке. Но с некоторыми договориться очень легко, поэтому тут уж как повезет.

Главное - не лгать и ничего не придумывать. Международные партнеры ценят честность и добросовестность. А еще не обижайтесь на их недоверие к вам. Многие имели неудачный опыт работы с кыргызстанскими предпринимателями, когда те их обманывали и копировали их бренд.

- А как вы привлекли первых клиентов и кого в принципе считаете своими клиентами?

- Наши покупатели - владельцы частных домов. Они готовы платить за качество и гарантию, в отличие от крупных застройщиков, которые на всем экономят и при виде нашего товара говорят: "Наш бюджет такое не потянет".

Поэтому на начальных порах, когда не было денег на рекламу, мы просто ходили по домам и предлагали строительные материалы. Потом, лучше изучив своих потенциальных покупателей, начали размещать рекламу в журналах, оплачивать публикации в СМИ, начало работать и сарафанное радио.

Главное при рекламе строительных материалов - раз и навсегда забыть об огромных рекламных баннерах и в принципе о наружной рекламе. В этом бизнесе она не работает!

- У вас строительные материалы премиум-класса - от известных мировых брендов. А кыргызстанцы способны такое покупать при средней зарплате 200 долларов?

- Как можно экономить на крыше над головой? Кыргызстанцы покупают мягкую мебель за 5 тысяч долларов, ковры дорогие, а крышу покрывают материалами в 2-3 раза дешевле, а потом обновляют ее каждые три года. Разве это экономия?

Я объясняю эти простые истины клиентам, а знакомые мне говорят: "Зачем ты это рассказываешь? Тебе ведь выгодно, чтобы они приходили к тебе каждые пять лет и покупали". Но у меня немного другое видение того, как нужно зарабатывать деньги.

- С клиентами разобрались. А из каких принципов вы принимаете людей на работу и строите корпоративный менеджмент?

- Сейчас, спустя семь лет с начала бизнеса, у меня в штате 5 сотрудников и еще 3 бригады по 40 человек, который работают на основе договоров и выполняют монтажные и подрядные операции.

Я принимаю людей без опыта. Мне легче обучить нового сотрудника под свои требования, чем переучивать опытного и капризного специалиста, который через 2 недели уйдет со словами: "Что-то мне у вас не нравится. И задач слишком много ставите...".

Также, согласно опыту зарубежных компаний, я не расширяю штат сотрудников, а использую по необходимости труд фрилансеров и наемных работников. Это значительно сокращает мой бюджет на заработную плату и благоприятно сказывается на качестве работы. Нет смысла содержать штат из 30 человек, которые ничего не делают!

Методом проб и ошибок я пришел к тому, что корпоративный менеджмент в компании должен строиться на индивидуальной ответственности каждого сотрудника, а зарплата должна быть сдельной. Никаких окладов в 30 тысяч!

А еще я не верю в крики о безработице. Наоборот, у нас нет кадров. Я это ощущаю на себе, и таких, как я, много.

- Как выдерживаете конкуренцию? У нас строительных магазинов больше, чем тандыров...

- В Кыргызстане лишь одна из пяти компаний работает в премиум-сегменте, остальные обслуживают массу. Предлагая людям меньше товара, но более качественного, несложно выживать.

Чтобы оставаться на плаву, важно постоянно развиваться. Следую этому правилу, мы открыли филиалы магазинов и в регионах - в Оше и Чолпон-Ате. Через два месяца планируем открыть магазин в Таласе. Расширяем и ассортимент: сначала было всего 3 наименования товаров, сейчас - 37.

Недавно купили оборудование по производству металлических строительных материалов за 3 миллиона 700 долларов. По нашим подсчетам, оно должно окупиться через 7 лет, если удастся наладить поставки в соседние страны. Но прежде надо пройти все проверочные инстанции и получить сертификаты качества.

В начале 2015 года мы начали заниматься обработкой редкого натурального камня - ракушечника, делаем из него плитку. Такой камень есть всего в 11 странах, в числе которых Кыргызстан.

- Это успех. А через сколько лет ваш бизнес стал самоокупаемым?

- Через 4 года.

- Вы давно работаете в сфере строительства, какие основные проблемы у Кыргызстана в этой отрасли? О пункте "государство не поддерживает бизнес" временно забудем. Что вам реально мешает работать?

- Во-первых, неквалифицированные строительные бригады. Часто они просто не понимают, что делают и из чего строят.

Во-вторых, безумная экономия при строительстве. На всем! Есть, конечно, компании, которые строят только из качественных материалов, но их единицы.

В-третьих, нет контроля качества на строительных объектах. Люди, которые строили Бишкек в 70-80-х годах, делали все безупречно и на века, потому что боялись, что за неправильную сварку их уволят или даже посадят! А сейчас взятку дай, и проблема решена.

В-четвертых, плохая логистика. Из-за сбоев в перевозке грузов и ее дороговизны, неразвитых железнодорожных веток в Чуйской области к торговым складам предприниматели вынуждены увеличивать себестоимость товаров, чтобы как-то компенсировать потери.

- Прежде чем открыть бизнес, вы побывали в самых деловых и технологичных городах мира, где наверняка нет таких проблем, как у нас. Почему не открыли дело в одной из этих стран?

- У меня были мысли остаться в Сингапуре или Малайзии. Но там рынок и так перенасыщен, а в Кыргызстане пустота. Можно строить любой бизнес, внедрять любые новшества, и почти во всем тебя будет ждать успех. У нас страна возможностей, и этим надо пользоваться.

- А какие способы ведения бизнеса вы бы переняли у стран, в которых успели побывать?

- У Германии - тайм-менеджмент. Если немецкий предприниматель назначил встречу на 5 часов, он будет на месте ровно в 5. В Бишкеке же не ценят ни свое время, ни время партнеров - переносят встречи по несколько раз, опаздывают.

У Японии - корпоративный менеджмент. Если у нас все сразу хотят в директора, то там работники знают - даже если у тебя диплом Гарварда, чтоб занять должность управленца, придется карабкаться с самого низа карьерной лестницы, крутить шурупы. А все для того, чтобы будущий директор знал, чем управляет.

У Кореи - уважение к работе. У этой страны ничего нет, но она умудряется экспортировать свой товар почти во все точки мира.

У Китая - 10-часовой рабочий день. Причем эффективный. А не как у нас: пришел на работу, 2 часа в социальных сетях, 1,5 на обеде, час в курилке...

- При таких условиях бизнес в Кыргызстане расцвел бы. А у вас есть секреты, которые непременно приведут к успеху?

- Никаких секретов нет, надо просто работать и быть честным. Серьезный бизнес лжецов не терпит. А еще надо обходить стороной книги с названиями "5 секретов успешного ведения бизнеса" или "Займись любимым делом и разбогатей".

Вы думаете, я строительство любил, когда начинал бизнес? Да я ненавидел то, чем занимаюсь, пока не понял, в чем суть и как все устроено.

По-моему, если бы в Кыргызстане были школы, в которых рассказывали не о строении инфузории туфельки, а о том, как зарабатывать деньги, никого бы ответ на этот вопрос не интересовал.