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На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408225-ru.html

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4 февраля 2017, 15:37       Комментарии

На горных автодорогах Кыргызстана с 3 по 4 февраля было зафиксировано схождение 17 снежных лавин с общим объемом в 37 тыс. 5 кубометров.
Как сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, на автодорогах ведут очистку от снега и подсыпку проезжей части дорог. На сегодняшний день, по данным ведомства, введено ограничение в движении на 7 участках автодорог Кыргызстана:
- до 52 км автодороги Казарман-Жалал-Абад (перевал Сары-Кыр) проезд закрыт по распоряжению Тогуз-Тороузской РГА от 04.10.2016 года;
- на 65-90 км автодороги Ала-Бука-Жаңыбазар-Кировка (перевал Чапчыма) проезд временно закрыт распоряжением Чаткальского РГА №22 от 03.02.2017 года. На 75-101 км этой же автодороги сошла лавина объемом 20 тыс. 700 кубометров. На месте сохраняется лавиноопасность;
- на 4-9 км автодороги Красная Горка-Акташ идет очистка дорог от сошедшей снежной лавины. Проезд временно закрыт распоряжением Чаткальского РГА от 03.02.2017 года;
- на 30-142 км автодороги Сарыташ-Карамык на участке Дароот-Коргон-Чат-Жаштилек проезд временно закрыт, идут работы по расчистке лавин;
- на 66-90 км автодороги Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Гоо) проезд временно закрыт в связи с расчисткой сошедших снежных лавин;
- на 45-70 км автодороги Нарын-Оруктам проезд закрыт по приказу от 17.11.2016 года Нарынской райадминистрации.

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