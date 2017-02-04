Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)Курица-патриот научилась играть на синтезатореКурица-патриот научилась играть на синтезаторе

МВД: Школьница, совершившая суицид, страдала эпилепсией

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354852_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408222-ru.html

Похожие новости

Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей

Пострадавших при авиакрушении переселили в съемные квартиры

Пострадавшим в авиакрушении предоставлены временно квартиры для проживания

Еще три семьи пострадавшие в результате крушения «Боинга» получили временное жилье

11 семьям, пострадавшим в результате крушения "Боинг-747", предоставлены квартиры для временного проживания

4 февраля 2017, 15:32       Комментарии

По факту суицида школьницы в столице не имеется каких-либо подтвержденных данных, что она играла в виртуальные игры в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Сегодня, 4 февраля, примерно в 06.55 часов в дежурную часть УВД Октябрьского района г.Бишкек поступил вызов о факте обнаружения тела девушки.
По приезду на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что несовершеннолетняя, 1999 г.р., спрыгнула с 8-го этажа дома.
По полученным из столичного ГУВД данным,девочка-подросток проживала с сорокапятилетней родственницей, работающей в Бишкеке. Мать несовершеннолетней в данный момент проживает в России, родители в разводе уже давно.
Ранее, несовершеннолетняя проживала с матерью и училась Москве, обращалась к психиатру - "страдала эпилепсией". В прошлом году, весной, подростка привезли и оставили в Бишкеке для смены климата по состоянию здоровья.
Училась она в 11 классе. Девочка три дня не приходила в школу, сообщили в общеобразовательном учреждении.
Со слов родственницы несовершеннолетняя три дня жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали врачи в РФ.
По предварительным оперативным данным самоубийство не имеет отношение к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.
На данный момент нет никаких подтвержденных данных, что девочка играла в виртуальные игры в соцсетях. В настоящее время выясняются все связи школьницы, близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями, родственниками, сообщили в МВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум