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Курица-патриот научилась играть на синтезаторе

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44410_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408220-ru.html

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4 февраля 2017, 15:30       Комментарии

Это курица по имени Джокгу из города Джермантаун (штат Мэриленд), и она умеет играть патриотическую песню America the Beautiful ("Америка прекрасна"), сообщают российские СМИ.

Как рассказала хозяйка курицы Шеннон Майерс, чтобы научить курицу играть на синтезаторе, потребовалось две недели.
У Майерс есть и другие курицы, которые играют на игрушечных музыкальных инструментах. Правда, не так хорошо, как Джокгу.

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