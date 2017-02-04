Курица-патриот научилась играть на синтезаторе

4 февраля 2017, 15:30 Комментарии

Это курица по имени Джокгу из города Джермантаун (штат Мэриленд), и она умеет играть патриотическую песню America the Beautiful ("Америка прекрасна"), сообщают российские СМИ.



Как рассказала хозяйка курицы Шеннон Майерс, чтобы научить курицу играть на синтезаторе, потребовалось две недели.

У Майерс есть и другие курицы, которые играют на игрушечных музыкальных инструментах. Правда, не так хорошо, как Джокгу.