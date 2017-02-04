"Популярная пятерка" от проекта "Кто есть кто": Бруталы недели

4 февраля 2017, 15:21 Комментарии

Проект "Кто есть кто" представляет очередной рейтинг популярных личностей прошедшей недели. На этот раз рейтинг обошел стороной женщин. Брутальная пятерка лидеров просмотров состоит из фигур, получивших новые назначения. Один из них отказался от депутатского мандата. Итак:

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> Первое место - Сапар Исаков, новоиспеченный первый заместитель руководителя Аппарата президента КР. 39 лет. Выпускник МУКа. Там же и начал работать преподавателем международного права. Поднаторел в международных отношениях, поработав в МИДе. Затем заведовал вопросами международного сотрудничества в Аппарате правительства. Сменил ненадолго свою деятельность, став руководителем службы коммуникаций в ЦАРИИ. С апреля 2010 г. опять "взялся за старое", возглавив отдел международных связей в аппарате временного правительства. Занимался вопросами внешней политики вплоть до недавнего назначения первым заместителем руководителя Аппарата президента.

</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Второе место - Салидин Калдыбаев, вновь назначенный заместитель министра образования и науки. 59 лет. До этого сидел в кресле ректора Нарынского государственного университета. Окончил математический факультет Кыргызского государственного университета им. 50-летия СССР. Тема его докторской диссертации была посвящена теории и практике педагогических измерений. Начинал трудовую деятельность с должности инженера-программиста Минсельхоза. Был заместителем руководителя национального центра тестирования. С 1998 г. работал в Нарынском государственном университете, куда он пришел в качестве заведующего кафедрой математики и информатики, а в марте 2010 был назначен ректором.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Третье место - Кудайберди Кожобеков, недавно назначенный заместитель министра образования и науки. 41 год. Тоже математик как и его "напарник": окончил физико-математический факультет Ошского государственного университета. Возглавлял учебно-информационный департамент ОшГУ. Сертифицированный эксперт по аккредитации Агентства по гарантию качества в сфере образования EdNET. Кандидат физико-математических наук, доцент.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Четвертое место - Нурмахаммат Баяхунов, теперь уже бывший депутат ЖК КР от СДПК. 52 года. Имеет дипломы юриста от Алтайского государственного универистета и магистра государственного и муниципального управления от Академии государственного управления при Президенте КР. Начинал работать мастером-приемщиком на СТО в Канте. Возглавлял мехпарк Кантского РПО "Кыргызсельхозхимия". Руководил тур-группой в туристической фирме. Возглавлял Ново-Покровский АО. Был общественным экспертом Государственного агентства по делам местного управления и межэтнических отношений. 2 ноября 2016 г. принял присягу в ЖК, где состоял в членах комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. А уже 30 января 2017 г. Центризбирком досрочно прекратил его депутатские полномочия на основании поданного заявления.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Пятое место - Аалы Карашев - депутат ЖК КР от СДПК. 48 лет. Окончил зооинженерный факультет Кыргызского сельскохозяйственного института. Начинал профессиональную деятельность в хозяйстве КЗОСС НПО "Табак" техником по племенному учету. В Администрации президента стал работать в 1998 г., замещая руководителя отдела местного самоуправления и аграрной политики. В 2007 был назначен губернатором Ошской области. Затем сел в кресло вице-премьера. После отправки в отставку временным правительством получил портфель советника премьера. В начале декабря 2011 вновь вернулся в Аппарат президента заведующим отделом государственного и территориального управления и кадровой работы, чтобы через 17 дней стать первым вице-премьер-министром КР. Затем был назначен главой кадровой службы. А в 2015 г. опять был назначен кем? Правильно, вице-премьером. В апреле 2016 г. становится первым заместителем руководителя Аппарата президента КР. В прошлый понедельник получил мандат депутата ЖК КР от СДПК.

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