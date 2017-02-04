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В Правительстве одобрили План мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджет в 2017 году

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pravite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408217-ru.html

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4 февраля 2017, 14:55       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по обсуждению текущего исполнения республиканского бюджета за январь 2017 года и о проекте Плана дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Министр финансов КР Адылбек Касымалиев сообщил о стопроцентном выполнении плана по доходной части республиканского бюджета фискальными органами страны и Социальным фондом КР за январь 2017 года.
Заведующий отделом финансов и кредитной политики аппарата правительства Азиз Аалиев представил информацию о доработанном проекте Плана мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году.
По итогам обсуждений принято решение об утверждении Плана мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году.
Премьер-министр подчеркнул, что руководители государственных органов будут нести персональную ответственность за своевременность и качество исполнения Плана мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений.
Глава Правительства поручил руководителям государственных органов в целях снижения рисков неравномерного поступления доходной части республиканского бюджета в 2017 году взять под личный контроль и обеспечить качественное исполнение Плана.
Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в целях повышения поступлений в алкогольной отрасли поручено в оперативном порядке привести в соответствие нормативно-правовые акты по реализации функций по государственному регулированию и контролю и оборота алкогольной продукции и ускорить работу по внедрению единой государственной автоматизированной системы.
Руководителям Государственной налоговой службы, мэрии города Бишкек и Министерства финансов поручено взять под личный контроль вопросы передачи делегированных полномочий в сфере налогов от ГНС к мэрии города Бишкек.
Также Фонду по управлению государственным имуществом поручено провести инвентаризацию, для выявления убыточных предприятий с государственной долей, для принятия по ним дальнейших соответствующих решений.

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