Минобрнауки запустило процесс переименования лицея "Себат"

4 февраля 2017, 14:47 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Правительство приняло решение о вхождении Министерства образования и науки КР в состав учредителей международного образовательного учреждения (МОУ) "Себат", сообщила пресс-служба ведомства.

1 декабря прошлого года на ежегодной пресс-конференции Алмазбек Атамбаев заявил, что планируется переименовать школы в "Сапат" и улучшить качество образования. При этом он отметил, что нельзя путать эти учреждения с организацией Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в попытке государственного переворота в Турции. Президент заявил, что школы в Кыргызстане закрывать не будут.

Уже разработан новый проект устава "Себата", который должен пройти регистрацию в органах юстиции. Кроме изменений в составе учредителей, предполагается также изменить название образовательного учреждения.

МОУ "Себат" объединяет 16 лицеев, университет "Ататюрк - Алатоо" и международную школу Silk Road, 3 неполные общеобразовательные школы, общежития в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Общее количество учащихся - 12 043 человека.