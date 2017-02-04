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Фильм кыргызского режиссера "В поисках мамы" выходит в прокат

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/kultura/44427_fil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408215-ru.html

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4 февраля 2017, 14:50       Комментарии

Фильм режиссера Руслана Акуна "В поисках мамы" 9 февраля выйдет на экраны кинотеатров в Кыргызстане. Отечественный режиссер известен по фильму "Салам, Нью-Йорк".
"В поисках мамы" - приключенческая комедия совместного производства Казахстана, Кыргызстана и США.
Фильм о мальчике Азамате, который отправляется в Соединенные Штаты на поиски своей мамы. Азамат - одаренный мальчик, у которого настолько хорошо развита память, что он может запоминать и оперировать сложной информацией. Но вспомнить лицо мамы он не может. По приезду в Лос-Анджелес Азамат случайно встречает Данияра. Впереди героев ждут увлекательные приключения.
В главных ролях: Тауекел Мусилим, Азамат Уланов, Жениш Майрамбек уулу.
В Казахстане премьера фильма состоится 16 февраля.
Руслан Акун родился в 1984 году в Кыргызстане. Окончил факультет массовых коммуникаций АУЦА, Школу визуального искусства в Нью-Йорке, а также "Курсы молодых кинематографистов-2009-2011", организованные Фондом развития кинематографа в Бишкеке.
Избранная фильмография: "Перегон" (короткометражка, 2014), "Салам, Нью-Йорк" (полнометражный фильм, 2013), "Спасибо" (короткометражка, 2010).

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