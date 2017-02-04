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НАСА показало "звездную смерть"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354849_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408214-ru.html

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4 февраля 2017, 14:20       Комментарии

Космический телескоп Hubble сделал снимок бриллиантовой "звездной смерти", расположенной в туманности Тухлое яйцо. Фотография доступна на сайте агентства.
На снимке заметен умирающий красный гигант OH231.8+4.2, который сбрасывает окружающие его оболочки. Из материи перерождающейся звезды примерно через несколько тысяч лет должна сформироваться планетная система.
Туманность Тухлое яйцо расположена в созвездии Комы на расстоянии более пяти тысяч световых лет от Земли. В ней содержится много серы, по этой причине она и получила свое название.
Телескоп Hubble запущен в космос 24 апреля 1990 года при помощи шаттла Discovery. На следующий день обсерватория вышла на расчетную низкую околоземную орбиту и приступила к работе. Масса Hubble достигает 11 тонн.
Его сход с орбиты, как ожидается, произойдет не ранее 2030-го. Обсерватория способна исследовать космос в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах излучения.

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