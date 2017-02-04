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За счет преференций от ВСП+ за 11 месяцев 2016 года в страны ЕС экспортировано товаров на 68 млн долларов США –правительство КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/za-schet-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408212-ru.html

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4 февраля 2017, 14:23       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. За счет преференций от ВСП+ отечественные производители за 11 месяцев 2016 года в страны Евросоюза экспортировали товары на сумму 68 млн долларов США. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Как отмечается, на заседании Жогорку Кенеша был затронут вопрос об эффективности использования предоставленного Евросоюзом Кыргызстану статуса ВСП+.
"Согласно официальной статистике КР, по итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП +, 50 предприятия Кыргызстана экспортировали товаров в страны Европейского союза на сумму 68 млн долларов США. По данным Министерства экономики КР, от общего числа товаров 30% составляет фасоль, 23% - этноодежда, мумие, мед, орехи, сухофрукты, 9% - грибы", - говорится в сообщении.
В настоящее время Правительство КР совместно с представительством Европейского союза в КР разрабатывает Дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок Европейского союза.
Для справки: Статус ВПС+ Кыргызская Республика получила 27 января 2016 года, что позволяет осуществлять беспошлинный ввоз на более чем шесть тысяч наименований товаров в страны ЕС.

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