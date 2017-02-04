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МВД КР: По предварительным данным самоубийство школьницы не имеет отношение к виртуальным играм

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-kr-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408211-ru.html

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4 февраля 2017, 14:29       Комментарии

Бишкек, 4 февраля / Кабар/. По факту суицида школьницы в столице не имеется каких-либо подтвержденных данных, что она играла в виртуальные игры в соцсетях, сообщили в пресс-службе МВД КР.
По ее информации, 4 февраля 2017 года, примерно в 06:55 в дежурную часть УВД Октябрьского района г.Бишкек поступил вызов о факте обнаружения тела девушки. По приезду на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что несовершеннолетняя, 1999 года рождения, спрыгнула с 8-го этажа дома. "По полученным из ГУВД г.Бишкек данным, девочка-подросток проживала с сорокапятилетней родственницей, работающей в Бишкеке. Мать несовершеннолетней в данный момент проживает в Российской Федерации, родители в разводе уже давно. Ранее несовершеннолетняя проживала с матерью и училась Москве, обращалась к психиатру в Российской Федерации - "страдала эпилепсией". В прошлом году, весной, подростка привезли и оставили в Бишкеке для смены климата по состоянию здоровья. Училась она в 11 классе столичной школы", - рассказали в МВД.
По словам директора школы, девочка три дня не приходила в школу. Со слов родственницы несовершеннолетняя три дня жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали врачи в РФ.
По предварительным оперативным данным самоубийство не имеет отношение к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.
"На данный момент нет никаких подтвержденных данных, что девочка играла в виртуальные игры в соцсетях, в которые заманивают подростков. В настоящее время выясняются все связи школьницы, близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями, родственниками", - отметили в МВД.

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