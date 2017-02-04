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На автодорогах Кыргызстана за прошедшие сутки зафиксировано 17 сходов лавин - МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-avtodo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408210-ru.html

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4 февраля 2017, 14:37       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. На автодорогах Кыргызстана за прошедшие сутки с 3 по 4 февраля 2017 года было зафиксировано 17 сходов снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Нарынская область
В Жумгальском районе сошли 4 снежных лавин на отрезках автодороги Арал- Мин-Куш с 1 км по 7 км. Общий объем сошедших снежных лавин в Жумгалском районе составил 1 тыс 50 кубометров.
Джалал-Абадская область
В Чаткалском районе сошли 5 снежных лавин на отрезках автодороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка в промежутках с 85 км по 100 км. Общий объем сошедших снежных лавин в Чаткалском районе составил 10 тыс кубометров.
В Токтогульском районе произошло 4 схода снежных лавин на автодороги Бишкек-Ош. Общий объем сошедших снежных лавин в Токтогульском районе составил 14 тыс 550 кубометров.
В Тогуз-Тороузском районе произошло 2 схода снежных лавин на автодороги Казарман-Ак-Талчат-Нарын, объем сошедших снежных лавин в Тогуз-Тороузском районе составил 205 кубометров.
Общий объем сошедших снежных лавин в Джалал-Абадской области составил 24 тыс 755 кубометров.
Ошская область
В Чон-Алайском районе сошла одна лавина на автодороге Сарыташ – Дороот-Коргон - Карамык на 98 км, объем которого составил 5 тыс кубометров.
В Кара-Кулджинском районе также сошла одна лавина на автодороге Мырзаке – Кара-Кулджа - Алайкуу на 104 км, объем которой составил 6 тыс 200 кубометров, в результате чего погиб один человек который остался под лавиной.
Всего по республике за прошедшие сутки 3-4 февраля 2017 года сошли 17 снежных лавин с общим объемом в 37 тыс 5 кубометров.
На данный момент, на автодороге Бишкек-Ош артиллерийским расчетом планируется проведения мероприятий по принудительному спуску снежных лавин на наиболее лавиноопасных участках. Центром управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) при МЧС КР, в целях недопущения гибели и безопасности граждан и обеспечения безопасности на автодорогах Бишкек-Ош, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя, Красная Горка-Ак-Таш, Казарман-Актал-Чат, и на автодороге Каракол-Эңилчек проводились информирования населения, путем перехвата в прямом эфире по всем телеканалам об угрозе схода снежных лавин и о воздержании поездок в вышеуказанные участки автодорог.
В период с 4 февраля по 8 февраля на 132-137, 198-255, 351-360 км автодороги Бишкек-Ош при проведении мероприятий по принудительному спуску снежных лавин, будут периодически вводиться ограничения на автодороге Бишкек-Ош. В этой связи просим воздержаться от поездок в вышеуказанные участки автодорог.

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