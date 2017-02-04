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Экс-премьер Темир Сариев будет баллотироваться в президенты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408209-ru.html

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4 февраля 2017, 14:19       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть кандидатуру экс-премьер-министра Темира Сариева на пост президента cтраны, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан его пресс-секретарь Назира Ахмедова.
Резолюция о решении выдвинуть кандидатуру Сариева была принята на съезде партии "Ак-Шумкар" сегодня. В работе съезде принимали участие не только члены партии, но и общественные деятели и экс-депутаты.
Темир Сариев занимал пост премьер-министра в 2015-2016 годах, а до того был министром экономики.
Выборы президента Кыргызстана планируется провести осенью нынешнего года. У действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается срок полномочий. Согласно Конституции, один и тот же гражданин не может избираться на высший пост в стране два раза подряд.
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