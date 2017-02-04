Экс-премьер Темир Сариев будет баллотироваться в президенты

4 февраля 2017, 14:19 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть кандидатуру экс-премьер-министра Темира Сариева на пост президента cтраны, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан его пресс-секретарь Назира Ахмедова.

Резолюция о решении выдвинуть кандидатуру Сариева была принята на съезде партии "Ак-Шумкар" сегодня. В работе съезде принимали участие не только члены партии, но и общественные деятели и экс-депутаты.

Темир Сариев занимал пост премьер-министра в 2015-2016 годах, а до того был министром экономики.

Выборы президента Кыргызстана планируется провести осенью нынешнего года. У действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается срок полномочий. Согласно Конституции, один и тот же гражданин не может избираться на высший пост в стране два раза подряд.

Мнение экспертов о шансах кандидатов в президенты КР читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>