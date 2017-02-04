Кикбоксер из КР удивил соцсети трюком из "Матрицы" во время боя в Таиланде

4 февраля 2017, 14:31 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Кыргызстанский кикбоксер Рафаэль Фазиев стал героем соцсетей, выполнив во время боя знаменитый трюк Нео из фантастического боевика "Матрица", сообщает американский телеканал Fox Sport.

Поединок, в котором он встретился со звездой тайского бокса Согро Петьинди, прошел в минувший вторник в рамках международного турнира Toyota Marathon в городе Пхитсанулоке (Таиланд).

Больше всего зрителям запомнился момент, когда в конце первого тайма 23-летний боец сумел избежать сильнейшего удара ногой соперника, отклонившись назад, почти так, как это исполнил главный герой "Матрицы".

Несмотря на то что кыргызстанец проиграл бой по очкам, его видео из фрагмента боя облетело весь мир и буквально за несколько дней набрало свыше 2 миллионов просмотров.

В комментариях под видео пользователи восхищаются невероятной гибкостью позвоночника Фазиева. Некоторые отмечают: "Матрица существует! Нео жив!".