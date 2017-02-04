Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Экс-премьер Темир Сариев будет баллотироваться в президентыЭкс-премьер Темир Сариев будет баллотироваться в президентыВ ИК №16 пресечена попытка переброса наркотиков. Подозреваемый задержанВ ИК №16 пресечена попытка переброса наркотиков. Подозреваемый задержан

Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44428_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408207-ru.html

Похожие новости

МВД: Школьница, совершившая суицид, страдала эпилепсией

Курица-патриот научилась играть на синтезаторе

В Бишкеке школьница выпрыгнула с 8 этажа

Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека

В Бишкеке 11-классница выбросилась с 8-го этажа

4 февраля 2017, 14:06       Комментарии

Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей. Об этом ИА "24.kg" сообщили в управлении столичного образования.
По их данным, девочка училась в школе №56 города Бишкека в течение года. Родители проживают в настоящее время в России, а девочка воспитывалась у тети.
По инциденту мэр Бишкека уже провел совещание. В настоящее время идет следствие.
В Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.
"Группы смерти". Как уберечь детей Подробнее
Смерть подростков в милиции не связывают с этой игрой. В МВД заявили, что в Кыргызстане не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков, по данным ведомства, спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.
Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна. 31 января в Балыкчи десятиклассник повесился. В Оше девочка, состоящая в социальных сетях в "группе смерти", порезала себе руку.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум