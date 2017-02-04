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Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/44...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408206-ru.html

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Минсоцразвития: Мать, выбросившая ребенка в туалет, сделала это находясь в шоковом состоянии

4 февраля 2017, 14:21       Комментарии

Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре. Об этом ИА "24.kg" сообщили собственные источники.
Девушка болела и находилась несколько дней дома. Накануне произошел семейный конфликт из-за того, что ее мать повторно вышла замуж в России.
Погибшая училась в школе №56 города Бишкека в течение года. Ее воспитывала тетя.
В МВД рассказали, что по факту суицида не имеется каких-либо подтвержденных данных, что школьница играла в виртуальные игры в соцсетях.
Сегодня около 6.55 в дежурную часть УВД Октябрьского района поступил вызов по факту обнаружения тела девушки.
По приезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 17-летняя девушка спрыгнула с 8-го этажа.
По полученным из ГУВД Бишкека данным, погибшая страдала эпилепсией. По словам директора школы, девочка три дня не посещала занятия. Со слов родственницы, она жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали российские врачи.
По предварительным оперативным данным, самоубийство не имеет отношение к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.
В Кыргызстане в соцсетях идет некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

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