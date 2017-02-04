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На горных дорогах Кыргызстана за сутки произошло схождение 17 лавин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408205-ru.html

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4 февраля 2017, 13:53       Комментарии

На горных автодорогах Кыргызстана с 3 по 4 февраля было зафиксировано схождение 17 снежных лавин с общим объемом в 37 тыс. 5 м3. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
* Нарынская область
В Жумгальском районе сошли 4 снежных лавины на отрезках автодороги Арал-Мин-Куш на 1-7 км. Общий объем сошедших лавин в районе составил 1050 м3.
* Жалал-Абадская область
В Чаткалском районе сошли 5 снежных лавин на отрезках автодороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка на 85-100 км. Общий объем сошедших лавин в районе составил 10 тыс. м3.
В Токтогульском районе произошло 4 схода снежных лавин на автодороге Бишкек-Ош. Общий объем сошедших лавин - 14 тыс. 550 м3.
В Тогуз-Тороузском районе произошло 2 снежных лавины на автодороге Казарман-Ак-Талчат-Нарын. Объем сошедших снежных лавин составил 205 м3.
Общий объем сошедших лавин в Жалал-Абадской области составил 24 тыс. 755 м3.
* Ошская область
В Чон-Алайском районе сошла 1 снежная лавина на автодороге Сарыташ-Дороот-Коргон-Карамык на 98 км, объем которой составил 5 тыс. м3.
В Кара-Кулджинском районе сошла еще 1 снежная лавина на автодороге Мырзаке-Кара-Кулджа-Алайкуу на 104 км, объем которой составил 6 тыс. 200 м3. В результате схода этой лавины погиб один человек.

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