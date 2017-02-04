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В ИК №16 пресечена попытка переброса наркотиков. Подозреваемый задержан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354847_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408204-ru.html

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4 февраля 2017, 14:01       Комментарии

В ИК №16 пресечена попытка переброса наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН ПКР.
По ее данным, 3 февраля, примерно 18:00 около исправительной колонии № 16 (с. Беловодское) при совершении переброса был задержан гражданин М.улуу Б. 1991 г.р.
При осмотре внешнего периметра учреждения были обнаружены и изъяты четыре полиэтиленовых свертка, в которых находилось серо-белое вещество со специфическим запахом конопли. Примерный вес изъятого вещества 285 граммов.
Подозреваемый передан в правоохранительные органы. Ведется следствие.

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