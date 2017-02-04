В Кыргызстане пройдет неделя науки, техники и производства школьников

4 февраля 2017, 13:31 Комментарии

Министерство образования и науки и Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" с 6 по 12 февраля проводят республиканскую неделю науки, техники и производства школьников. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

В рамках недели науки планируются встречи с учеными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины.

Эти мероприятия, по мнению Минобразования, "способствуют не просто знакомству учащейся молодежи с промышленной деятельностью страны, но и являются отличным стимулом для зарождения интереса школьников к инженерно-техническим специальностям".