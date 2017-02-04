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Объем производства швейных изделий за 2016 год увеличилсяОбъем производства швейных изделий за 2016 год увеличилсяВ Бишкеке школьница выпрыгнула с 8 этажаВ Бишкеке школьница выпрыгнула с 8 этажа

В Кыргызстане пройдет неделя науки, техники и производства школьников

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408203-ru.html

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На горных дорогах Кыргызстана за сутки произошло схождение 17 лавин

4 февраля 2017, 13:31       Комментарии

Министерство образования и науки и Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" с 6 по 12 февраля проводят республиканскую неделю науки, техники и производства школьников. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.
В рамках недели науки планируются встречи с учеными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины.
Эти мероприятия, по мнению Минобразования, "способствуют не просто знакомству учащейся молодежи с промышленной деятельностью страны, но и являются отличным стимулом для зарождения интереса школьников к инженерно-техническим специальностям".

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