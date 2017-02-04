Объем производства швейных изделий за 2016 год увеличился

4 февраля 2017, 13:45 Комментарии

Объем производства швейных изделий за 2016 год по сравнению с 2013 и 2015 годами значительно увеличился. Об этом соощает пресс-служба правительства со ссылкой на ассоциацию "Легпром".

Так в правительстве прокомментировали заявление депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева ("Ата Мекн") о том, что швейная отрасль Кыргызстана находится на грани разрушения.

Сообщается, что наблюдается увеличение заказов на швейные изделия из Российской Федерации и Республики Казахстан.

"На сегодня производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме. Учитывая большой объем поступающих заказов, предприниматели испытывают нехватку рабочих кадров – швейников. Над решением данной проблемы правительство ведет совместную работу с ассоциацией "Легпром". Вместе с этим необходимо отметить, что разночтения в объемах экспорта швейной продукции связаны отчасти с тем, что основной объем швейной продукции производится индивидуальными предпринимателями, работающими на патентной основе. Объемы производства данных малых предприятий статистическими органами практически не учитываются. Статистические данные практически не учитывают и объемы поставок швейной продукции в Российскую Федерацию и Республику Казахстан, осуществляемые через рынок "Дордой"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время завершается работа по разработке механизма оптимизации учета текстильно-швейной продукции для выявления реального положения дел в данной отрасли.