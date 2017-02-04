Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Темир Сариев будет баллотироваться в президенты КыргызстанаТемир Сариев будет баллотироваться в президенты КыргызстанаСекреты борта №1. Чем кормят президентовСекреты борта №1. Чем кормят президентов

Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана

Источник:
http://24.kg/vlast/44424_temir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408198-ru.html

Похожие новости

Партия "Акшумкар" выдвинула Темира Сариева кандидатом в президенты

На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)

Кыргызстанцам вручили награды XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ

На автодорогах Кыргызстана за прошедшие сутки зафиксировано 17 сходов лавин - МЧС

Экс-премьер Темир Сариев будет баллотироваться в президенты

4 февраля 2017, 13:06       Комментарии

"Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана. Не для этого мы боролись в 2010 году и рисковали жизнью", - заявил сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр КР Темир Сариев.
"Этот переход, трансформация власти должна пройти, и мы должны привить новую культуру. Народ не потерпит преемника. Он будет сам решать, кто будет следующим президентом", - сказал он.
При этом Темир Сариев отметил: опросы показывают, что люди готовы продать свои голоса. "Это очень плохо. И мне иногда стыдно и злость берет, когда человек, который сам подкупал, использовал различные схемы, от "каруселей" до конечных итогов на городских выборах, начинает говорить о чистоте выборов. Не хочу пока называть фамилий, но придет время, я назову", - подчеркнул он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум