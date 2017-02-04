Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана

4 февраля 2017, 13:06 Комментарии

"Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана. Не для этого мы боролись в 2010 году и рисковали жизнью", - заявил сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр КР Темир Сариев.

"Этот переход, трансформация власти должна пройти, и мы должны привить новую культуру. Народ не потерпит преемника. Он будет сам решать, кто будет следующим президентом", - сказал он.

При этом Темир Сариев отметил: опросы показывают, что люди готовы продать свои голоса. "Это очень плохо. И мне иногда стыдно и злость берет, когда человек, который сам подкупал, использовал различные схемы, от "каруселей" до конечных итогов на городских выборах, начинает говорить о чистоте выборов. Не хочу пока называть фамилий, но придет время, я назову", - подчеркнул он.