Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

4 февраля 2017, 13:07 Комментарии

Бывший премьер-министр Темир Сариев первым официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Резолюцию о выдвижении Темира Сариева приняли сегодня на конференции политической партии "Акшумкар" ее делегаты.

Полномочия действующего главы государства Кыргызстана Алмазбека Атамбаева истекают осенью 2017 года.

Темиру Сариеву 54 года. В 2000-2007 годах - депутат Жогорку Кенеша, с апреля по июнь 2010-го занимал пост заместителя председателя временного правительства, министра финансов. С 24 декабря 2011 года возглавлял Минэконом. 30 апреля 2015 года парламент одобрил кандидатуру Сариева на пост премьер-министра страны. 11 апреля 2016-го он подал в отставку.