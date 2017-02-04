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Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне БишкекаШкольница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне БишкекаТемир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента КыргызстанаТемир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана

Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

Источник:
http://24.kg/vlast/44425_temir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408197-ru.html

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Экс-премьер Темир Сариев будет баллотироваться в президенты

4 февраля 2017, 13:07       Комментарии

Бывший премьер-министр Темир Сариев первым официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана.
Резолюцию о выдвижении Темира Сариева приняли сегодня на конференции политической партии "Акшумкар" ее делегаты.
Полномочия действующего главы государства Кыргызстана Алмазбека Атамбаева истекают осенью 2017 года.
Темиру Сариеву 54 года. В 2000-2007 годах - депутат Жогорку Кенеша, с апреля по июнь 2010-го занимал пост заместителя председателя временного правительства, министра финансов. С 24 декабря 2011 года возглавлял Минэконом. 30 апреля 2015 года парламент одобрил кандидатуру Сариева на пост премьер-министра страны. 11 апреля 2016-го он подал в отставку.

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