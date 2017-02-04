Кыргызстан, Казахстан обсудили развитие уголовно-исполнительной системы

4 февраля 2017, 13:13 Комментарии

В республиканском ведомстве пенитенциарной системы Казахстана состоялась встреча делегации Государственной службы исполнения наказания при правительстве Кыргызской Республики с председателем Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Азаматом Базылбековым.

Как сообщили в ГСИН, в состав делегации вошли председатель Таалайбек Жапаров, начальник главного оперативного управления Рысбек Шамырканов и руководитель центра "Атлантис" ИК №2 Рыскуль Олжобаева, которые ознакомились с производственной деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

В ходе беседы А.Базылбеков рассказал о позитивных изменениях, которые произошли в последние годы в казахстанской уголовно-исполнительной системе, направленных на соблюдение конституционных прав и законных интересов граждан, улучшение коммунально-бытовых условий осужденных и т.д.