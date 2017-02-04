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Кыргызстан, Казахстан обсудили развитие уголовно-исполнительной системы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408195-ru.html

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Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане

4 февраля 2017, 13:13       Комментарии

В республиканском ведомстве пенитенциарной системы Казахстана состоялась встреча делегации Государственной службы исполнения наказания при правительстве Кыргызской Республики с председателем Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Азаматом Базылбековым.
Как сообщили в ГСИН, в состав делегации вошли председатель Таалайбек Жапаров, начальник главного оперативного управления Рысбек Шамырканов и руководитель центра "Атлантис" ИК №2 Рыскуль Олжобаева, которые ознакомились с производственной деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.
В ходе беседы А.Базылбеков рассказал о позитивных изменениях, которые произошли в последние годы в казахстанской уголовно-исполнительной системе, направленных на соблюдение конституционных прав и законных интересов граждан, улучшение коммунально-бытовых условий осужденных и т.д.

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