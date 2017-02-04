Сбежавшего из горсуда Оша подсудимого нашли в Араванском районе

4 февраля 2017, 12:44 Комментарии

Сбежавшего из здания Ошского горсуда Мухаммада Ибрагимова, обвиняемого в разбойном нападении, нашли в Араванском районе Ошской области. Об этом K-News сообщили в УВД области.

Как уточняется, беглеца поймали в 03:30. В настоящий момент он водворен в ИВС УВД Оша.

"Сейчас выясняются обстоятельства, по которым ранее судимый за убийство и кражу сбежал. Кроме того, службой собственной безопасности проводится расследование в отношении допустивших побег милиционеров", − прокомментировали в ведомстве.