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Сбежавшего из горсуда Оша подсудимого нашли в Араванском районе

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sbezha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408194-ru.html

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Из Ошского горсуда сбежал обвиняемый в убийстве и грабеже

В некоторых районов с.Нижняя Ала-Арча 4 дня не будет газа

4 февраля 2017, 12:44       Комментарии

Сбежавшего из здания Ошского горсуда Мухаммада Ибрагимова, обвиняемого в разбойном нападении, нашли в Араванском районе Ошской области. Об этом K-News сообщили в УВД области.
Как уточняется, беглеца поймали в 03:30. В настоящий момент он водворен в ИВС УВД Оша.
"Сейчас выясняются обстоятельства, по которым ранее судимый за убийство и кражу сбежал. Кроме того, службой собственной безопасности проводится расследование в отношении допустивших побег милиционеров", − прокомментировали в ведомстве.

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