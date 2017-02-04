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Продолжается газификация жилмассивов и населенных пунктов Чуйской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354844_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408193-ru.html

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ОАО "Газпром" выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного газа потребителям в Кыргызстане

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В Бишкеке и Джалал-Абадской области при пожаре погибли двое

4 февраля 2017, 12:49       Комментарии

В текущем году, 12 жилмассивов Бишкека и населенных пунктов Чуйской области подключат к газоснабжению. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Правительства КР.
В 2016 году газифицировано всего 10 жилых массивов г. Бишкек и населенных пунктов Чуйской области: Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан.
В этом году запланирована газификация 7-ми жилых массивов города Бишкек (Колмо, Кок-Жар, Кара-Жыгач, Ала-Тоо, Арча-Бешик, Ак-Орго, Ак-Ордо) и 5-ти населенных пунктов Чуйской области (гг. Кант, Токмок, Кара-Балта, с. Ленинское и Сокулук). Планируется охват более 20 тысяч домовладений.
В сообщении также говорится, что строительство газопровода "Север-Юг" находится на стадии согласования маршрута. Кроме этого, в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной поставки газа в Кыргызстан в необходимом объеме ведется реконструкция магистрального газопровода "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы".
Отмечается, что ОАО "Газпром" выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного топлива потребителям Кыргызстана.

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