Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок по лавиноопасным участкам

4 февраля 2017, 12:54 Комментарии

По сообщению пресс-службы МЧС КР в период с 4 по 8 февраля автолюбителям лучше воздержаться от поездок по лавиноопасным участком автодороги Бишкек-Ош.

В частности на участках автодороги на 132-137 км (перевал Тоо-Ашуу), на 198 км (перевал Отмок), 255 км (Токтогульский район Джалал-Абадской области) планируется спуск снежных лавин, в связи с чем там будет временно закрыт проезд.

Меры применяются, в связи, с ожидаемыми выпавшими осадками на горных участках дороги. В МЧС отмечают, на данный момент сохраняется угроза схода снежных масс.

Отметим сегодня по сообщению пограничной службы под лавиной погиб военнослужащий.