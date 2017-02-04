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Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок по лавиноопасным участкам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354843_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408192-ru.html

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4 февраля 2017, 12:54       Комментарии

По сообщению пресс-службы МЧС КР в период с 4 по 8 февраля автолюбителям лучше воздержаться от поездок по лавиноопасным участком автодороги Бишкек-Ош.
В частности на участках автодороги на 132-137 км (перевал Тоо-Ашуу), на 198 км (перевал Отмок), 255 км (Токтогульский район Джалал-Абадской области) планируется спуск снежных лавин, в связи с чем там будет временно закрыт проезд.
Меры применяются, в связи, с ожидаемыми выпавшими осадками на горных участках дороги. В МЧС отмечают, на данный момент сохраняется угроза схода снежных масс.
Отметим сегодня по сообщению пограничной службы под лавиной погиб военнослужащий.

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