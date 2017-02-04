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Марат Казакпаев: Смена правительства в Кыргызстане ничего не решит

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44423_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408191-ru.html

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4 февраля 2017, 12:49       Комментарии

"Смена правительства Кыргызстана ничего не решит", - заявил ИА "24.kg" политолог Марат Казакпаев, комментируя намерения депутатов парламента отправить в отставку кабмин.
Он напомнил о правительственном часе, прошедшем в Жогорку Кенеше. "Было очень много критики в адрес кабмина, и честно говоря, справедливой критики. Самая основная, узловая проблема - судьба Кыргызстана в ЕАЭС. Не продумали, что, вступая в союз, будет очень много рисков. Сама организация сыроватая, в ней есть свои противоречия и противоборства. Мы вступили и сейчас сталкиваемся с этими трудностями. Многие проблемы исходят от Казахстана и России. Нужно договариваться на высшем уровне", - сказал Марат Казакпаев.
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"Однако неправильно говорить, что правительство вообще ничего не делает. В принципе, если посмотреть, то кабмин работает. Ветлаборатории вот-вот должны заработать по стандартам ЕЭАС", - добавил он.
"Ну, отправят в отставку правительство, придет другое. Что изменится? Смена кабмина ничего не решит. Будет новый кризис, ничего не улучшится. Нужно дать время правительству Жээнбекова", - считает политолог.
Отметим, что в ЖК звучали также заявления отозвать спикера парламента.
"Мне кажется, что на самом деле спикер не на своем месте. Он слабоват. Другой момент - слишком много ключевых позиций находится в руках СДПК. Мне кажется, это неправильно. Поэтому вопрос смены спикера правомерен", - прокомментировал ситуацию Марат Казакпаев.
"Что касается досрочных выборов президента - версия такая допускаема. Но пока идет все нормально. Я считаю, что президент может свой срок доработать до конца. Это в его силах. Несправедливо будет, если он уйдет. Каждый избранный человек должен работать до конца. Это касается и президента", - резюмировал политолог.

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