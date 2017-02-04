Лавина накрыла пограничников. Один военнослужащий погиб

4 февраля 2017, 12:21 Комментарии

Лавина накрыла пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, 4 февраля приблизительно в 05.30 пограничники и сотрудники ДЭУ, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело военнослужащего.

В пресс-службе ГПС КР сообщили, что трагедия произошла из-за схода снежной лавины на автодороге Ош – Кызыл-Джар. По данным ведомства, четверо военнослужащих направлялись на автомашине УАЗ Хантер из Оша в Кызыл-Джар.

В местности Терек-Чаты автомашину накрыла снежная лавина. Военнослужащие начали расчищать автодорогу от снега, но неожиданно сошла вторая волна снежной массы, в итоге под завалами остался сержант А. уулу Н.

"Они из Ошского управления ГПС возвращались на место постоянной дислокации, но по дороге их накрыла снежная лавина. Там сначала автомашину с четырьмя военнослужащими накрыло, они вышли чтобы расчистить дорогу. Но в то время уже вторая лавина сошла. Один пограничник не успел укрыться и его накрыло снежной массой" - сообщила сотрудник пресс-службы ГПС КР Сажира Чоколоева