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Лавина накрыла пограничников. Один военнослужащий погиб

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354842_la...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408189-ru.html

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На трассе Бишкек — Ош начинается принудительный спуск лавин

4 февраля 2017, 12:21       Комментарии

Лавина накрыла пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
По ее данным, 4 февраля приблизительно в 05.30 пограничники и сотрудники ДЭУ, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело военнослужащего.
В пресс-службе ГПС КР сообщили, что трагедия произошла из-за схода снежной лавины на автодороге Ош – Кызыл-Джар. По данным ведомства, четверо военнослужащих направлялись на автомашине УАЗ Хантер из Оша в Кызыл-Джар.
В местности Терек-Чаты автомашину накрыла снежная лавина. Военнослужащие начали расчищать автодорогу от снега, но неожиданно сошла вторая волна снежной массы, в итоге под завалами остался сержант А. уулу Н.
"Они из Ошского управления ГПС возвращались на место постоянной дислокации, но по дороге их накрыла снежная лавина. Там сначала автомашину с четырьмя военнослужащими накрыло, они вышли чтобы расчистить дорогу. Но в то время уже вторая лавина сошла. Один пограничник не успел укрыться и его накрыло снежной массой" - сообщила сотрудник пресс-службы ГПС КР Сажира Чоколоева

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