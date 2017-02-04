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Объем производства швейных изделий за 2016 год по сравнению с 2013 по 2015 годы значительно увеличилсяОбъем производства швейных изделий за 2016 год по сравнению с 2013 по 2015 годы значительно увеличилсяОт 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районеОт 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районе

Внесены изменения в Закон "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408188-ru.html

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4 февраля 2017, 12:16       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике". Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 декабря 2016 года.
Целью Закона является дальнейшее совершенствование положений Закона Кыргызской Республики "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике".

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