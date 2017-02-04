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Объем производства швейных изделий за 2016 год по сравнению с 2013 по 2015 годы значительно увеличился

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ob-em-pro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408187-ru.html

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Объем производства швейных изделий за 2016 год увеличился

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4 февраля 2017, 12:18       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Относительно заявления депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева о том, что швейная отрасль КР находится на грани разрушения, аппарат Правительства КР сообщает следующее.
Согласно информации предпринимателей Ассоциации "Легпром", объем производства швейных изделий за 2016 год по сравнению с 2013 по 2015 годы значительно увеличился. Так, наблюдается увеличение заказов на швейные изделия из Российской Федерации и Республики Казахстан.
На сегодня производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме. Учитывая большой объем поступающих заказов, предприниматели испытывают нехватку рабочих кадров – швейников. Над решением данной проблемы Правительство КР ведет совместную работу с Ассоциацией "Легпром".
Вместе с этим необходимо отметить, что разночтения в объемах экспорта швейной продукции связаны отчасти с тем, что основной объем швейной продукции производится индивидуальными предпринимателями, работающими на патентной основе. Объемы производства данных малых предприятий статистическими органами практически не учитывают. Статистические данные практически не учитываются и объемы поставок швейной продукции в Российскую Федерацию и Республику Казахстан, осуществляемые через рынок "Дордой".
В настоящее время завершается работа по разработке механизма оптимизации учета текстильно-швейной продукции для выявления реального положения дел в данной отрасли.

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