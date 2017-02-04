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На акции протеста в Румынии вышло более 300 тыс. человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-aktcii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408186-ru.html

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4 февраля 2017, 12:21       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Число участников антиправительственных демонстраций в Румынии достигло 300 тыс. человек. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
В столице Румынии Бухаресте в минувшую ночь с 3 на 4 февраля на площади перед зданием правительства собралось около 150 тыс. человек. Десятки тысяч человек вышли на демонстрации в крупнейших городах страны. Протестующие требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс страны.
Демонстранты, собравшиеся перед зданием правительства принесли с собой чучела, изображающие членов кабинета министров, одетых в тюремные робы. Участники протеста используют лозунги "Румыния, проснись!", "Нет коррупции", "Сопротивление ради моего будущего", сообщает румынское агентство Agerpress. С собой протестующие принесли флаги Румынии и Европейского союза.
Протесты вызваны решением правительства ввести изменения в Уголовный кодекс и начать массовую амнистию, которая, по словам премьера страны Сорина Гриндяну, связана с необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Против амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс выступил президент страны Клаус Йоханнис, который назвал их "неприемлемыми". Противники вносимых изменений в законодательство опасаются, что амнистия позволит выйти на свободу многим осужденным коррупционерам.
Источник РБК

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