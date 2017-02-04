Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

От 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районеОт 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районеМинобразования войдет в состав учредителей "Себат" и изменит его названиеМинобразования войдет в состав учредителей "Себат" и изменит его название

Лыжники из Кыргызстана неудачно выступили в спринтерской гонке на Всемирной универсиаде

Источник:
http://24.kg/sport/44420_lyijn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408184-ru.html

Похожие новости

На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)

Кыргызстанцам вручили награды XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ

На автодорогах Кыргызстана за прошедшие сутки зафиксировано 17 сходов лавин - МЧС

На горных дорогах Кыргызстана за сутки произошло схождение 17 лавин

В Кыргызстане пройдет неделя науки, техники и производства школьников

4 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Лыжники из Кыргызстана неудачно выступили в спринтерской гонке на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
По его данным, сегодня в рамках универсиады проходят состязания в дисциплине "смешанный командный спринт". Участвуют 29 команд из 17 стран, в том числе отечественный дуэт Кундуз Абдыкадырова - Тариэль Жаркымбаев.
Состоялось два полуфинала, по итогам которых сильнейшие дуэты получили право выступить в финале. Кыргызстанцы выступили в полуфинале-1. Первое место в нем заняли представители Казахстана (19 минут 42 секунды), второе - французы (19 минут 4,5 секунды), третье - россияне (19 минут 4,59 секунды). Кыргызстанцы отстали на круг, остались без места в итоговом протоколе и завершили выступление.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум