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Минобразования войдет в состав учредителей "Себат" и изменит его название

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408179-ru.html

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Министерство образования и науки КР вошел в состав учредителей "Себат"

Кабмин: Министерство образования и наук входит в состав учредителей "Себат"

4 февраля 2017, 12:09       Комментарии

Правительством Кыргызской Республики принято решение о вхождении Министерства образования и науки в состав учредителей международного образовательного учреждения "Себат". ОБ этом сообщается на сайте ведомства.
"Себат" объединяет 16 лицеев, университет "Ататюрк-Ала-Тоо" и международную школу Silk Road, 3 неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Общее количество учащихся − 12 тыс. 43 человека.
"Все образовательные учреждения "Себат" занимают свое место в образовательной системе страны. Учебные программы "Себат" соответствуют государственному стандарту, направлены на углубленное изучение английского языка и информатики, естественно-математических наук на английском языке.
В университете "Ататюрк-Ала-Тоо"  обучается 2 тыс. 22 студента. В структуре вуза четыре факультета – управления, новых технологий, гуманитарных наук и медицинский факультет, а также Институт социальных и естественных наук и Институт профессионального образования. Университет имеет образовательные лицензии по 23 программам. В штате преподавателей из свыше 83% составляют граждане Кыргызстана", − говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время разработан новый проект устава "Себат", который будет направлен на регистрацию в органы юстиции. Кроме изменений в составе учредителей предполагается также изменение названия образовательного учреждения.
Напомним, ранее власти Турции обвинили университет "Ататюрк-Ала-Тоо" в подготовке террористов. Турецкая прокуратура включила вуз в список образовательных учреждений, которые распространяют ультрарадикальные идеи. "Ататюрк-Ала-Тоо" в ТР связывают с Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции считают организатором попытки переворота летом 2016 года.

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