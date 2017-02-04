Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МЧС КР предупреждает о начале принудительного спуска снежных лавин с 4 февраляМЧС КР предупреждает о начале принудительного спуска снежных лавин с 4 февраляОАО "Газпром" выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного газа потребителям в КыргызстанеОАО "Газпром" выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного газа потребителям в Кыргызстане

Страны ЕАЭС определят точные сроки устранения препятствий на внутренних рынках Союза

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/strany-ea...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408172-ru.html

Похожие новости

Глава МВД за служебное несоответствие отстранил от должности глав ГУБОП и ГУУР

МВД: Школьница, совершившая суицид, страдала эпилепсией

За счет преференций от ВСП+ за 11 месяцев 2016 года в страны ЕС экспортировано товаров на 68 млн долларов США –правительство КР

С.Сидорский: "Общие информационные ресурсы позволят улучшить взаимодействие стран ЕАЭС в агропромышленной сфере"

Пострадавших при авиакрушении переселили в съемные квартиры

4 февраля 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Препятствия и ограничения на внутренних рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть внесены в специальные "дорожные карты". Этот и другие вопросы по устранению препятствий для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри Союза 1 февраля рассмотрены на первом заседании профильного Консультативного комитета.
"Главы государств-членов неоднократно отмечали важность функционирования внутреннего рынка нашего Союза без барьеров, изъятий, и ограничений, – отметила председатель Консультативного комитета, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян. – Сейчас мы активизируем эту работу, и Консультативный комитет, который сегодня начинает свою деятельность, является одним из инструментов повышения эффективности в этом направлении. Страны заинтересованы, чтобы рынок ЕАЭС функционировал как единый. Безусловно, мы будем двигаться, исходя из приоритетов стран, учитывая все предложения".
Члены Комитета оценили существующие нормы права Союза и пришли к единому мнению, что ряд положений нуждается в обновлении. Одно из них касается препятствий на союзном рынке. Изъятия и ограничения – это допустимые препятствия на внутренних рынках ЕАЭС, предусмотренные Договором о Союзе как исключения либо пробелы, к сокращению которых государствам-членам нужно стремиться. В ближайшие несколько месяцев будут созданы специальные "дорожные карты", где будут прописаны изъятия и ограничения по направлениям деятельности и планы по их устранению каждой страной-участницей в соответствии с ее экономическими возможностями.
Кроме того, на заседании обсудили подготовку методологии разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения, а также порядок ведения их реестра. Эти документы станут нормативной основой для дальнейшей работы по выявлению и устранению проблем на внутренних рынках Союза и сделают ее более эффективной.
​​​Пресс-служба ЕЭК

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум