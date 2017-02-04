МЧС КР предупреждает о начале принудительного спуска снежных лавин с 4 февраля

4 февраля 2017, 12:04 Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. В период с 4 февраля по 8 февраля 2017 года на автодороге Бишкек-Ош, в частности на 132-137 км (перевал Тоо Ашуу, Жайылский район Чуйской области), 198 (перевал Отмок), 255 км (Токтогульский район Жалал-Абадской области) будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС КР.

Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин будут проведены под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, в сопровождении сотрудников милиции МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от МЗ КР, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР.

МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено - временное ограничение движения будет введено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автотрасса закрываться не будет. Данное мероприятие проводиться согласно приказу Премьер-министра КР -Начальника Гражданской защиты КР.

Агентство Гидрометеорологии при МЧС КР предупреждает о том, что в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на 121-138 км атодороги Бишкек-Ош (перевал Тоо-Ашуу), на 198-265 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан), на 65-90 км а/д Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-90 км а/д Ала-Бука-Каныш-Кыя, 1-9 км а/д Красная-Горка-Ак-Таш, 67-94 км а/д Казарман-Актал-Чат унаа жолунун (перевал Кара-Коо), 45-92 км а/д Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу ), на 60-68км автодороги Барскоон-Ак-Шыйрак ( перевал Барскоон и Соок) сохраняется угрозу схода снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

Рекомендуется отказаться от поездки по указанным лавиноопасным участкам автодорог в связи с повышенной лавиноопасностью.