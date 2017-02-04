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В Бишкеке 11-классница выбросилась с 8-го этажа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408169-ru.html

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4 февраля 2017, 12:08       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. В шестом микрорайоне Бишкека ученица 11-го класса выбросилась с восьмого этажа, сообщили в УВД Октябрьского района.
Ее тело обнаружили утром.
"По всем признакам, данный случай не связан с игрой "Синий кит". Обстоятельства дела выясняются", - сообщили в УВД.
По данным собственных источников, в школу, в которой обучалась погибшая, вызывали учеников для дачи характеристики на девочку.
1 февраля примерно в четыре утра ученик восьмого класса столичной школы выбросился из окна квартиры на пятом этаже в микрорайоне "Восток-5".

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